Под Ростовом-на-Дону восстанавливают новую водонапорную башню

Ростов-на-Дону, , 13:35 — REGNUM В Ростовской области на подрядчика, который в декабре 2017 года установил две новые водонапорные башни в посёлке Горном Красносулинского района, подают в суд. На такие меры местные власти решили пойти после того, как одно из сооружений рухнуло.

Конструкция упала после того, как систему начали заполнять водой. До этого дня водонапорными башнями, установленными для нужд пожарных служб, не пользовались, так как к ним не была проведена вода.

«Мы уже обратились к подрядчику, который устанавливал башни, чтобы он произвел гарантийный ремонт. Ответа пока не получили, поэтому начинаем собирать документы в арбитражный суд», — цитирует портал DonDay.ru главу поселения Павла Корчагина.

В результате инцидента был поврежден высоковольтный кабель. Конструкция также повредила забор и асфальт во дворе одного из жителей посёлка.