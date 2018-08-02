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Три иностранца похищены и убиты на северо-востоке Афганистана

Происшествия

Погибшие работали в логистической компании в Кабуле

Кабул, 2 августа 2018, 13:08 — REGNUM  В Афганистане погибли три иностранных гражданина. Они были похищены вооружёнными людьми в провинции Кабул на северо-востоке страны, сообщает телеканал Tolo News.

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Уточняется, что похищенные — граждане Индии, Македонии и Малайзии. В Кабуле они трудились в логистической компании. Их тела были найдены в районе Муссахи в южной части провинции Кабул.

Информацию о произошедшем подтвердили в полиции. Пока ни одна действующая в регионе террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ранее по теме: Террористы взорвали автобус в афганской провинции Фарах

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Афганистане неизвестные боевики похитили 22 водителя из автомобилей на шоссе Гардез — Кабул. В тот же день в афганской провинции Фарах террористы взорвали автобус с гражданскими лицами, погибли 11 человек. В Джелалабаде террористы взяли штурмом правительственное здание, погибли от шести до восьми человек. Во всех случаях ни одна радикальная группировка, действующая в Афганистане, не заявила об ответственности за нападение.

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