На границе Украины с Польшей в рейсовом автобусе нашли оружие

Киев, , 12:36 — REGNUM Пневматические винтовки и патроны к ним обнаружили украинские пограничники на контрольном пункте пропуска (КПП) «Шегини» на границе с Польшей, сообщает 2 августа УНИАН.

Согласно сообщению, оружие было найдено в рейсовом автобусе Перемышль — Львов. В багажнике автобуса пограничники обнаружили 25 пневматических винтовок калибра 4,5 мм и патроны к ним. Откуда в автобусе взялось оружие — неизвестно, проводится расследование.

Напомним, ранее служба безопасности Украины (СБУ) и национальная полиция разоблачили преступную группировку, торговавшую оружием. Правоохранители провели 50 обысков в семи регионах страны, в ходе которых обнаружили автоматы, пистолеты, тысячи патронов, глушители и гранаты, а также металлообрабатывающие станки.

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