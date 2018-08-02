Калужский чиновник получил крупную взятку землей

Калуга, , 12:22 — REGNUM В Калужской области бывший глава администрации сельского поселения «Деревня Ястребовка» Алексей Яшин судом признан виновным в получении взятки в крупном размере. О этом 2 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

По её словам, следствием и судом установлено, что в 2016 году Яшин получил взятку в виде земельного участка стоимостью 580 тыс. рублей от предпринимателя за ускоренное утверждение проекта планировки территории, предназначенной для массовой малоэтажной застройки. Преступление выявлено совместными силами областного УМВД и УФСБ.

«Приговором суда Яшину назначено наказание в виде штрафа в размере трех миллионов рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на пять лет. Земельный участок, полученный в результате совершения преступления, согласно решению суда, подлежит конфискации. И хотя приговор сельскому чиновнику был обжалован, однако судом апелляционной инстанции оставлен без изменения и вступил в законную силу», — сказала Лилия Мошкова.

Напомним, в 2017 году направлением СКР в суд завершено расследование по 56 уголовным делам по обвинению в коррупции 65 лиц, в отношении которых собраны доказательства совершения ими 169 коррупционных преступлений. В частности, уголовные дела о фактах коррупции были возбуждены в отношении трёх должностные лица органов местного самоуправления. В 2017 году выявлено 99 фактов взяточничества, в том числе: 29 фактов получения взяток должностными лицами Средний размер взятки составил почти 210 тысяч рублей.

Одним из ключевых направлений 2018 года является противодействие коррупционной преступности в сфере земельных отношений. Стражи порядка продолжают выявлять факты выдачи подложных выписок из похозяйственных книг.