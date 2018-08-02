Заведующая детским садом в Ингушетии обобрала государство на 7,5 млн рублей

Магас, , 12:13 — REGNUM В Ингушетии вынесен обвинительный приговор заведующей детским садом «Старт в будущее» в городе Сунжа. Ее признали виновной в хищении денежных средств в особо крупном размере. 31-летняя мошенница дважды запустила руку в государственный карман.

В 2015 году она похитила около 7 млн рублей со счетов дошкольного образовательного учреждения. Еще на 500 тыс. рублей хищений она совершила у регионального отделения Фонда социального страхования, сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе Следственного комитета по республике.

После того как факты вскрылись, в отношении предприимчивой заведующей возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размерах. Однако злоумышленница отделалась условным наказанием. Суд вынес приговор — четыре года лишения свободы условно с ограничением свободы на полтора года.

Читайте также: Бухгалтер в Ингушетии заработал 5,7 млн рублей на пособиях по беременности

Напомним, в июле 2018 года в Ингушетии рассматривалось уголовное дело в отношении главного бухгалтера Ачалукской участковой больницы. Предоставляя фальшивые документы, он заработал на пособиях по беременности и родах 5,7 млн рублей.

Читайте также: В Ингушетии судят мошенницу, представлявшуюся сотрудницей ФСБ