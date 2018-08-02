В подмосковном Талдоме расследуют нападение тибетского мастифа на девочку

Талдом, Московская область, , 12:10 — REGNUM Следователи СК России по Московской области приступили к расследованию нападения собаки на 11-летнюю девочку в Талдоме, сообщила 2 августа пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел еще 17 июля на одной из улиц города.

«Собака породы «тибетский мастиф» покусала девочку, причинив ей множественные поверхностные раны и ссадины в области спины и плеч», — говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) возбуждено уголовное дело. Следователи намерены установить виновных, из-за которых нападение собаки стало возможным.

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