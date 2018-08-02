Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета под Краснодаром

Краснодар, , 12:04 — REGNUM Проверка исполнения законодательства о безопасности полётов начата после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверку ведет Краснодарская транспортная прокуратура. Следователи устанавливают обстоятельства крушения воздушного судна.

ЧП произошло 2 августа в 09:20 в районе станицы Новомышастовская. Пилот вертолета погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, разбившийся в Красноармейском районе вертолет выполнял орошение полей.

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