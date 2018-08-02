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Прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета под Краснодаром

Происшествия

Пилот вертолета погиб

Краснодар, 2 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Проверка исполнения законодательства о безопасности полётов начата после крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Проверку ведет Краснодарская транспортная прокуратура. Следователи устанавливают обстоятельства крушения воздушного судна.

ЧП произошло 2 августа в 09:20 в районе станицы Новомышастовская. Пилот вертолета погиб.

Как сообщало ИА REGNUM, разбившийся в Красноармейском районе вертолет выполнял орошение полей.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Краснодаром разбился вертолет Ми-2

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Авиапроисшествия
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