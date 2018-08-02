Организатора незаконной миграции из Белоруссии задержали в России

Минск, , 12:03 — REGNUM На российско-украинской границе задержан предполагаемый организатор незаконной миграции в Евросоюз. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии, выявить предполагаемого преступника удалось благодаря оперативной информации, предоставленной спецподразделением пограничной службы Белоруссии.

Злоумышленника сотрудники погрануправления ФСБ России задержали 31 июля в железнодорожном пункте пропуска «Суземка».

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«Злоумышленник — 57-летний гражданин Белоруссии — находился в межгосударственном розыске. В отношении него в мае 2018 года белорусские пограничники возбудили уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ГПК Белоруссии.

В настоящее время решается вопрос о выдаче подозреваемого Белоруссии для привлечения к уголовной ответственности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2018 года в ходе переговоров в Вене Австрия, Германия и Италия договорились «закрыть» поток нелегальных мигрантов по Средиземному морю. Как заявил канцлер Австрии Себастьян Курц, «незаконная миграция в Европу по этому маршруту должна быть прекращена».

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