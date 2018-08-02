Террористы планировали двойную атаку на Барселону и Париж

Мадрид, , 11:40 — REGNUM В планах террористической ячейки, ответственной за атаки в Каталонии в августе 2017 года, изначально были параллельные теракты в Барселоне и Париже. Об этом сообщает испанская газета La Razon. Организаторы теракта хотели разместить начиненный взрывчаткой фургон в районе Эйфелевой башни в Париже. Вторая атака должна была произойти рядом с собором Саграда Фамилия в Барселоне. Здесь террористы хотели использовать рюкзаки или пояса с бомбами. Следователи пришли к такому заключению после того, как изучили фотографии, обнаруженные у членов ячейки. За несколько дней до атак в Каталонии террористы находились в Париже. Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года на улице Рамбла в Барселоне в группу пешеходов въехал фургон. Похожая атака произошла в городе Камбрильсе. Погибли 16 человек. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское госудасртво» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Испании задержан еще один подозреваемый в теракте в Барселоне

А также: Число жертв терактов в Каталонии выросло до 16