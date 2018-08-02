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При взрыве на газопроводе в Техасе пострадали пять человек

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 2 августа, близ города Мидленд

Вашингтон, 2 августа 2018, 11:32 — REGNUM  В американском штате Техас на газопроводе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

ЧП произошло в четверг, 2 августа, близ города Мидленд. По последним данным, в результате инцидента пострадали 5 человек.

Отмечается, что крпуная авария произошла на газопроводе в районе крупнейшего в США нефтегазового месторождения — Пермского бассейна.

В настоящее время устанавливается причина происшествия.

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