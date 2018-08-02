Двух полицейский в Татарии заподозрили в получении крупной взятки

Казань, , 11:23 — REGNUM В Татарии задержаны оборотни в погонах. По информации пресс-службы регионального МВД, под уголовное преследовании попали заместитель начальника следствия казанского отдела полиции «Гвардейский» и заместитель начальника отдела уголовного розыска. Одного подозревают в получении взятки, второго — в посредничестве во взяточничестве.

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По версии следствия, подозреваемые получили взятку в размере 400 тыс. рублей за переквалификацию статьи уголовного дела подозреваемого в угоне автомобиля. Однако на этом стражи порядка решили не останавливаться и попросили у сестры обвиняемого ещё 640 тыс. рублей за освобождение его из-под стражи. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы.

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1 августа полицейских с поличным задержали сотрудники МВД и УФСБ по Татарии. В МВД республики начата служебная проверка. Запятнавшие честь мундира стражи порядка уже уволены из органов внутренних дел. Также к дисциплинарной ответственности привлекут и их непосредственное начальство.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года в Казани по подозрению в получении взятки был задержан начальника отдела Управления уголовного розыска МВД по Татарии Роман Пахомов. По версии следствия, вознаграждение в размере 7 млн рублей правоохранитель потребовал от одного из фигурантов уголовного дела о незаконной банковской деятельности за решение вопроса о непривлечении его и его знакомых к уголовной ответственности. Подозреваемый обратился в органы госбезопасности. В результате 5 апреля после получения $100 тыс. Пахомов был задержан.

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