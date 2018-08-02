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ВСУ гранатометными обстрелами повредили четыре здания в ДНР

Происшествия

Огонь велся по двум направлениям

Донецк, 2 августа 2018, 11:16 — REGNUM  Три раза украинские войска обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 1 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ выпустили на горловском направлении 65 гранат, на донецком — еще 58 гранат, а также стреляли из стрелкового оружия. Под обстрел попали Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Доломитное, Луганское, Коминтерново. В Горловке был поврежден один дом, в Коминтерново — три здания. Всего украинские каратели выпустили 123 единицы боеприпасов по ДНР.

Напомним, украинские войска каждый день обстреливают из гранатометов республики в Донбассе, игнорируя перемирие и Минские соглашения.

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