В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-8

Краснодар, , 11:09 — REGNUM Вертолет Ми-8 разбился в Краснодарском края утром 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Как предварительно установлено, авария произошла в утреннее время, в период с 08:00 до 09:00, в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.

В вертолете находился один пилот, он погиб. По факту аварии проводится доследственная проверка. На месте ЧП работают следователи.