Четверг, 2 Августа 2018 года
11:19:10 МСК

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-8

Происшествия

Пилот погиб

В Краснодарском крае потерпел крушение вертолет Ми-8
Skinnyde
Остатки вертолёта после крушения

Краснодар, 2 августа 2018, 11:09 — REGNUM  Вертолет Ми-8 разбился в Краснодарском края утром 2 августа, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

Как предварительно установлено, авария произошла в утреннее время, в период с 08:00 до 09:00, в районе станицы Новомышастовской Красноармейского района. Вертолет выполнял сельскохозяйственные работы.

В вертолете находился один пилот, он погиб. По факту аварии проводится доследственная проверка. На месте ЧП работают следователи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить