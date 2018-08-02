Четверг, 2 Августа 2018 года
11:20:03 МСК

Под Краснодаром разбился вертолет Ми-2

Происшествия

По предварительным данным, пилот погиб

Краснодар, 2 августа 2018, 11:01 — REGNUM  В Красноармейском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом 2 августа сообщает РЕН ТВ.

Вертолетом управлял пилот, он был на борту один. По предварительным данным, пилот погиб.

На земле никто не пострадал, разрушений нет. Воздушное судно проводило орошение полей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Камчатском крае. На борту находились десять человек, никто из них не пострадал.

Читайте также: Ми-8 с туристами жёстко сел на Камчатке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить