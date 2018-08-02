Под Краснодаром разбился вертолет Ми-2

Краснодар, , 11:01 — REGNUM В Красноармейском районе Краснодарского края потерпел крушение вертолет Ми-2. Об этом 2 августа сообщает РЕН ТВ.

Вертолетом управлял пилот, он был на борту один. По предварительным данным, пилот погиб.

На земле никто не пострадал, разрушений нет. Воздушное судно проводило орошение полей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Камчатском крае. На борту находились десять человек, никто из них не пострадал.

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