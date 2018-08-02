Туристку из Австралии дважды ограбили за время отпуска в Италии

Рим, , 10:54 — REGNUM Туристка из Австралии надолго запомнил свой отпуск в Италии. Однако впечатления от него у женщины остались в основном неприятные. За двое суток туристка дважды стала жертвой грабителей, сообщает News.com.au.

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Сначала денег женщина лишилась после попытки снять наличность в банкомате в оживленном туристическом месте Рима. Слепящее солнце не позволяло разглядеть экран, и женщине вызвался помочь «приятный» мужчина. В итоге туристка осталась без банковской карты, которую жертва мошенника заблокировала, но злоумышленник уже успел потратить с неё все средства.

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Ещё одно злоключение во время восьмидневного путешествия в Италию не заставило себя долго ждать. Через два дня туристку снова обокрали. На этот раз у нее из сумки вытащили кошелек. Это произошло в переполненном автобусе по дороге в популярный район Рима Трастевере.

Оба раза женщина заявляла в полицию об ограблении. Будучи дважды ограбленной за два дня женщина заблокировала все свои банковские карты, а средства перевела на счёт своей дочери.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в оном из кафе Москвы у футбольного болельщика из Китая похитили рюкзак с ценными вещами на сумму около 1 млн рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

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