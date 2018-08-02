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В Коми за взятку арестовали очередного чиновника

Происшествия

За получение взятки в особо крупном размере в суде ответит новый глава Корткеросского района. Бывший глава района покинул пост из-за аналогичного уголовного дела

В Коми за взятку арестовали очередного чиновника
Борьба с коррупцией

Сыктывкар, 2 августа 2018, 10:49 — REGNUM  Чиновники Коми продолжают пополнять статистику коррупционных преступлений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре, накануне в республике было заведено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере» в отношении и.о. главы Корткеросского района Александра Артеева.

По данным местных СМИ, уголовное дело связано с приобретением властями муниципалитета за бюджетные деньги мусоросортировочного завода для районаза 14 млн рублей у компании из Твери. Оборудование было поставлено в район еще в 2015 году, однако до сих пор простаивает. Роль Александра Артеева следствие пока не разглашает.

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Отметим, что Артеев возглавил район совсем недавно. Его предшественник Василий Гончаренко покинул должность — 26 мая Сыктывкарский городской суд арестовал его на два месяца. Василий Гончаренко был также задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии в республике Коми зарегистрировали 150 преступлений коррупционной направленности, из них 123 являются тяжкими и особо тяжкими.

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Коррупция и борьба с ней
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