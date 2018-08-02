На Кубани экс-судья стал фигурантом дела о взятках и мошенничестве

Краснодар, , 10:42 — REGNUM На Кубани бывшего судью заподозрили в вымогательстве денег у представителей правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении бывшего председателя Щербиновского районного суда Краснодарского края — судьи в отставке по статьям о покушении на мошенничество с использованием служебного положения и о получении взятки в крупном размере возбудил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба СКР.

Преступление, как считает следствие, было совершено в 2016—2017 годах. Судьей рассматривалось уголовное дело, оперативное сопровождение по которому оказывали сотрудники регионального управления ФСКН и управления МВД на транспорте. Подсудимый обжаловал действия представителей правоохранительных органов. По версии следствия, судья, введя их в заблуждение относительно возможного привлечения к уголовной ответственности, предложил передать ему деньги за вынесение обвинительного приговора в отношении подсудимого.

Как считают следователи, в октябре 2016 года судье было передано 230 тыс. рублей, в январе 2017 года — еще300 тысяч рублей якобы для последующей передачи сотрудникам правоохранительных органов. После этого судья был задержан.

В январе 2018 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Указанное решение оставлено без изменения Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации.

Уголовное дело расследуется вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю.