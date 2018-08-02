Приземлившийся воздушный шар напугал садоводство под Петербургом

Ломоносов, Ленинградская область, , 10:48 — REGNUM Воздушный шар в ночь на 2 августа совершил посадку в одном из садоводств поселка Новая Ропша Ломоносовского района Ленобласти. Люди посчитали, что посадка была аварийной и сообщили о ней соцсети.

«Свалился, резко снижаясь, скидывали балласт и в лесу упали. Пострадавших нет», — написали пользователи соцсети. По информации очевидцев, в корзине воздушного шара были молодожены.

«Очень повезло, поскольку полпоселка думали, что вот-вот именно им на крышу упадут. Реально упали в 50 метрах от ближайших домов в лесу», — пишет наблюдавший падение пользователь «Роман Яхонтов».

«В прошлую субботу этот же шар летал низко на деревьями в Ропше, чуть не упал тогда. Теперь долетался. Но к этому шло, такие воздухоплаватели долго не могут не биться об землю», — рассуждают другие пользователи.

Уже утром 2 августа в ветке обсуждения появился пользователь «Денис Радецкий», который назвал себя пилотом этого воздушного шара.

«Это была штатная посадка, мягкая и комфортная, к единственному пруду и крайней точке на моем согласованном со всеми структурами маршруте перед лесным массивом», — утверждает он.

«Вчера, заходя на посадку, шар не падал, а снижался со скоростью всего около 2 м/с (допустимо 5м/с)», — заявил воздухоплаватель, отрицающий какое-либо выбрасывание балласта при посадке.

По его словам, на шаре летели не молодожены, а влюбленная пара. «Девушке в нашем полёте было сделано предложение, и естественно ребята остались очень довольны нашим полетом», — заявил «Денис Радецкий»

Он выразил недоумение тем, что обычная, по его словам, посадка вблизи жилой зоны вызвала такой резонанс. А долгое пребывание шара на месте посадки, на что обратили внимание жители, объясняется другими обстоятельствами.«Стоять и поддерживать шар в надутом состоянии пришлось долго, так как машина сопровождения, которую пришлось ждать до 4 утра, попала в аварию (и вина не наша), тем самым спровоцировав собрание всего садоводства для просмотра этого действия», — добавил воздухоплаватель.