Под Хабаровском подтоплены 32 участка

Хабаровск, , 10:29 — REGNUM Более 30 участков в Хабаровском крае подтоплено в результате паводка. Об этом 2 августа сообщает комитет краевого правительства по гражданской защите.

По данным на 2 августа, подтоплены 30 дачных участков на острове Кабельный в Хабаровске и два участка в селе Корсаково-2. Объектам в низинах поймы реки Амур — сенокосам, посевам, дорогам, линиям связи — также угрожает подтопление.

В настоящее время гребень паводка на Амуре смещается у села Ленинское в ЕАО. От Ленинского до села Богородское вода поднимается на 10 — 18 см в сутки. На остальных реках Приамурья преобладает спад, говорится в сообщении.

Гидрологи прогнозируют, что 4−6 августа вода в Амуре максимально поднимется у Хабаровска, 9−13 августа — у Комсомольска-на-Амуре, 17−20 августа — у Николаевска-на-Амуре. Власти рекомендуют вернуться в город тем, кто проводит лето на даче, а также воздержаться от турпоходов и сплавов по рекам.

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