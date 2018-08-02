По улице Тюмени гулял двухметровый питон

Тюмень, , 10:28 — REGNUM В Тюмени накануне вечером, 1 августа, горожане смогли наблюдать непривычную картину — по улице Мельникайте спокойно полз двухметровый питон. О необычной находке очевидцы сразу же сообщили в полицию.

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На место прибыл специалист из контактного зоопарка ТЦ «Колумб». Поймать огромную змею труда не составило, он даже не сопротивлялся. Тигрового питона поместили в террариум контактного зоопарка. В настоящее время устанавливается личность владельца животного. Если хозяин не найдётся, питона оставят в зоопарке.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в Уфе. Летом 2017 года на улице города местные жители обнаружили питона и вызвали экстренные службы. Пока сотрудники специальных служб доставали из транспортного средства снаряжение, один из мужчин схватил курткой питона и скрылся. Предположительно, мужчина был нетрезв.

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