Большегруз снёс стелу на въезде в Новокузнецк: водитель погиб

Кемерово, , 10:10 — REGNUM В Новокузнецке разбился водитель фуры. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, авария произошла сегодня, 2 августа, около 09:30.

Читайте также: В Кемерово будут судить водителя, устроившего ДТП с пятью погибшими

Водитель фуры DAF, который ехал со стороны деревни Костенково, на въезде в город врезался в стелу «Новокузнецк», установленную на улице Гончаровой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Видео опубликовано: Таша Бакстер

На место происшествия прибыли руководители органов внутренних дел, следственно-оперативная группа, экипажи ГИБДД. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением. Что послужило причиной, устанавливается. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Веселье новогоднее: автомобиль повис на мосту в Кузбассе