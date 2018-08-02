В юго-западной провинции Китая оползень вновь засыпал железнодорожные пути

Чэнду, Китай, , 10:08 — REGNUM Сход оползня привел к нарушению движения транспорта вдоль железнодорожной линии в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщили в корпорации China Railway Chengdu Group, передаёт 2 августа агентство Синьхуа.

Оползень был спровоцирован непрекращающимися ливнями в уезде Юэси Ляншань-Ийского автономного округа провинции. В связи с этим участок железнодорожной линии Чэнду — Куньмин оказался погребен под слоем грунта, что привело к задержкам поездов. Во время схода оползня на участке не было поездов. Экстренные службы занимаются расчисткой и починкой рельсов.

Напомним, что ранее сход оползня в провинции Сычуань привел к тому, что поезда K146 и K114, направлявшиеся из столицы провинции Юньнань города Куньмин в столицу провинции Сычуань город Чэнду, а также поезд K986, направлявшийся из Куньмина в столицу провинции Цинхай, вынуждены были задержаться в связи с ремонтными работами.