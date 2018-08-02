Астраханский адвокат давала деньги в долг и отбирала недвижимость

Астрахань, , 10:07 — REGNUM Астраханский адвокат подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Как сообщили 2 августа в пресс-службе СКР, по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, проходит также ее знакомый.

По версии следствия, в 2009 году местной жительнице понадобились деньги, и она обратилась с просьбой одолжить 1,5 млн рублей к адвокату, знакомой своего отца. Так перенаправила ее к своему знакомому. Однако вместо договора займа ей подложили договор купли-продажи кафе-бара с продовольственным магазином стоимостью более 4,7 миллиона рублей. При этом женщина, не зная о том, что продала свою собственность, еще в течение двух лет выплачивала «долг» — по 75 тыс. рублей ежемесячно.

В 2015 году другая женщина таким же образом лишилась дома стоимостью в четыре миллиона рублей: уверенная, что подписывает договор займа у адвоката на сумму 1 миллион рублей, по факту она подписала договор купли-продажи. И также ежемесячно выплачивала свой долг.

Отметим, в конце июля в Уфе был вынесен обвинительный приговор в отношении адвоката, признанного виновным в мошенничестве: он вымогал деньги с родственников обвиняемых в обмен на якобы «решение вопроса». А в Новосибирске адвоката ждет суд за махинации с жильем: также, как и его астраханская коллега, он предоставлял займы под проценты. Займы были настоящие, вот только выдавал он их под залог недвижимости. Как минимум в четырех случаях люди остались без жилья.