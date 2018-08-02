Астраханские пограничники изъяли шесть тонн незаконно выловленной рыбы

Астрахань, , 09:39 — REGNUM Более шести тонн свежей рыбы частиковых пород, а также произведенной из нее мороженной продукции обнаружили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области на одном из рыбоперерабатывающих предприятий Икрянинского района под Астраханью. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе ведомства.

На всей мороженной рыбопродукции отсутствовала законодательством маркировка, а на свежую рыбу индивидуальный предприниматель, который занимался переработкой продукции, документы представить не смог. Специализируется предприниматель преимущественно на скупке и переработке судака, имеющего наибольшую рыночную стоимость среди частиковых видов рыб, добываемых в регионе.

В погрануправлении пояснили: «весенняя путина» завершилась еще в мае, с этого момента и до настоящего времени продолжает действовать запрет на промышленное и прибрежное рыболовство.

Сейчас правоохранители выясняют, кто еще может быть причастен к незаконному вылову рыбы. Сама рыба изъята, передана на ответственное хранение.