Площадь горящих лесов в Красноярском крае сократилась, но остаётся огромной

Красноярск, , 09:30 — REGNUM В Красноярском крае 2 августа зарегистрировано 126 лесных пожаров на общей площади 916,7 тыс. га. Таким образом, ситуация несколько улучшилась по сравнению с 1 августа, когда в регионе действовало 134 лесных пожара на площади 943,6 тыс. га, однако площадь возгораний в лесах края всё равно остаётся огромной.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве лесного хозяйства Красноярского края, в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 18 лесных пожаров на площади 9,88 тыс. га. Наиболее сложная лесопожарная обстановка складывается в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Эвенкийском и Кежемском районах.

В зоне контроля (согласно законодательству, власти имеют право не тушить такие пожары, ссылаясь на то, что они не угрожают населённым пунктам, а их тушение невыгодно экономически — прим. ИА REGNUM ) действуют 108 пожаров на площади 906,83 тыс. га.

В заповеднике «Тунгусский» в Эвенкийском районе действует один пожар на площади 24,7 тыс. га.

«Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет», — заверили в минлесхозе, добавив, что, по предварительным данным, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

За прошедшие сутки в регионе потушили 15 лесных пожаров на общей площади 26,81 тыс. га, в том числе девять очагов в зоне контроля. В тушении принимали участие более 660 человек, около 84 единицы техники, 16 воздушных судов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края из-за пожаров действует режим ЧС, введённый 22 июня 2018 года.

И хоть власти региона утверждают, что контролируют ситуацию, оперативный штаб Рослесхоза поручил региональным лесным ведомствам Красноярского края усилить контроль за лесопожарной обстановкой и повысить оперативность реагирования на возгорания в лесах.

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