Дело о призывах к терроризму возбуждено в Ульяновской области

Ульяновск, , 09:27 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении заключённого, которого подозревают в призывах к вступлению к террористическую организацию. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Дело заведено в отношении 29-летнего заключенного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по региону. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием интернета»).

Следствие полагает, что с января 2016 года по ноябрь 2017 года подозреваемый разместил на своем аккаунте в социальной сети видеоматериалы экстремистского содержания.

«Материалы содержали призывы к вступлению в террористическую организацию и оправдания её деятельности», — говорят в следственном управлении.

Отметим, что ранее прокуратура региона распространила сообщение об итогах проверки ИК-2 регионального Управления ФСИН. В ходе проверки установлено, что в общежитиях ряда отрядов обнаружены и изъяты пять сотовых телефонов. Вскрыты факты «беспре­пятственного передвижения отдельных осужденных по территории жилой зоны без разрешения должностных лиц колонии, игнорирования требований о ношении одежды установленного образца, отсутствия нагрудных отличительных знаков».

«Прокуратурой выяснено, что руководством исправительного учреждения не принимались должные меры по трудоустройству осужденных, работа маркетинговой службы по изысканию новых видов продукции и привлечению хозяйствующих субъектов для создания дополнительных рабочих мест является неэффективной. В результате из 187,6 млн рублей, подлежавших уплате отбывающими наказание по исполнительным документам, реально взысканы лишь 1,4%», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Чувашии. Одному из них назначили реальное лишение свободы, дело в отношении другого было прекращено по нереабилитирующему основанию. Также дело при аналогичных обстоятельствах было завершено в прошлом году: по данным УФСБ, житель Чувашии является сторонником радикальных идей и разделяет взгляды участников международных террористических организаций. Согласно материалам уголовного дела, он распространял в интернете материалы, направленные «на призывы к осуществлению террористической деятельности и публично оправдывал терроризм».

Читайте также: Двух жителей Чувашии осудили за терроризм

Также в прошлом году в Приволжском окружном военном суде в Самаре завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Чувашии, которого обвиняли в содействии терроризму. Его признали виновным и назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 170 тыс. рублей.

Читайте также: В Чувашии возбуждено дело о публичных призывах к терроризму

А также: Житель Чувашии осужден за финансирование терроризма