Бирюзовый ручей в Якутии: Минприроды приступило к проверке

Якутск, , 09:16 — REGNUM Власти Якутии выясняют, почему вода в одном из ручьев приобрела яркий бирюзовый цвет. Об этом 2 августа сообщает ЯСИА.

Специалисты заняты поиском места предполагаемого природоохранного нарушения. Задействованы инспекторы по охране природы Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов, пояснили в пресс-службе Минприроды Якутии.

Кроме того, снимок необычного явления проверяют на подлинность.

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Фотография ручья с ярко-бирюзовой водой ранее появилась в соцсетях. В описании снимка говорится, что он сделан в Чурапчинском районе, а вода приобрела необычный цвет после дождя.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года в Тюменской области стали красными воды реки Молчанка. Выяснилось, что в реку попало большое количество химических веществ. Так, содержание марганца превышало норму в 55 раз.

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