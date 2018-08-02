В Дагестане строительный картель заработал незаконно 17 млрд рублей

Махачкала, , 08:48 — REGNUM Руководство пяти строительных компаний Дагестана стало фигурантами уголовного дела об ограничении конкуренции. Преступный картель был выявлен в ходе совместной проверки прокуратуры, Федеральной антимонопольной службы РФ и ФСБ по РД.

Среди компаний, которые вошли в картель, «Дорстройотряд-99», «Дормост», «Бурбау», «Транспроект» и «Мостоотряд-99», сообщили ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе прокуратуры региона. Установлено, что представители этих строительных предприятий заключили между собой соглашение, согласно которому они минимально снижали цену государственных контрактов.

Благодаря этому их организации в течение двух лет, с августа 2016 по июнь 2018, систематически выигрывали тендеры на электронных аукционах в сфере строительства, ремонта (реконструкции), содержания и обслуживания дорог и сопутствующих объектов. В результате деятельности руководства компаний существенно ограничивалась конкуренция в сфере строительства, а владельцами был незаконно получен доход в размере более 17 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, выявить преступный сговор строительных компаний, которые выполняли дорожные работы, помогли специалисты главка ФАС РФ, прибывшие в Дагестан по приглашению врио главы региона Владимира Васильева. О незаконном получении выгоды в размере более 17 млрд рублей группой компаний сообщил руководителю региона заместитель главы ФАС России Андрей Цариковский.

По его словам, за время командировки сотрудники управления антимонопольной службы выявили два картеля. Еще один, действовавший в сфере фармацевтики, незаконно получил выгоду на сумму более 8 млрд рублей.