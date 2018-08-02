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ВСУ обстреляли три села в ЛНР в нарушение перемирия

Происшествия

Под обстрел попали Желобок, Пришиб и Сокольники

ВСУ обстреляли три села в ЛНР в нарушение перемирия
Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Луганск, 2 августа 2018, 08:46 — REGNUM  Три раза обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) украинские войска за сутки 1 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ вели огонь из БМП, ручных противотанковых гранатометов (РПГ) и стрелкового оружия. Под обстрел попали села Желобок, Пришиб и Сокольники. Сутками ранее украинские каратели два раза обстреляли Желобок и Лозовое.

Напомним, ежедневно Киев обстреливает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). При этом Украина игнорирует как Минские соглашения, так и перемирия, объявляемые в Донбассе регулярно. Последнее «хлебное» перемирие объявили 1 июля, но ВСУ продолжили обстрелы.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ два раза обстреляли ЛНР из гранатометов и военной техники

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Артобстрелы республик Донбасса
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