В Екатеринбурге мальчик сломал ноги при попытке сбежать из детдома

Екатеринбург, , 08:53 — REGNUM В Екатеринбурге 11-летний воспитанник социально-реабилитационного центра, пытаясь сбежать из учреждения, сорвался со второго этажа и сломал обе ноги. По факту получения ребёнком травм проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

На данный момент мальчик госпитализирован. В больнице он пояснил, что на отчаянный шаг его подтолкнул конфликт с педагогом. Также, по версии ребёнка, в самом детском доме у него регулярно вымогают деньги другие воспитанники учреждения. В свою очередь, руководство социально-реабилитационного центра настаивает, что ребёнок и ранее сбегал из учреждения, чтобы попрошайничать на улице, а также склонен к фантазиям. По версии педагогов, никакого конфликта с воспитателем не было, а мальчик решил воспользоваться ситуацией, чтобы в очередной раз сбежать, сообщает городской портал «Е1».

В следственном управлении СКР пояснили, что проверку проводит подразделение следственного управления Октябрьского района Екатеринбурга. Предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также причины, которые ему предшествовали.

«Будет опрошен и ребёнок, и сотрудники социально-реабилитационного учреждения», — пояснили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в надзорные органы обратились родители из Карпинска, у которых в феврале сотрудники соцзащиты отобрали пятерых детей. По их информации, в социально-реабилитационном центре города, где находятся их дети, старшеклассники угрожают расправой и наносят побои малолетним воспитанникам.

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