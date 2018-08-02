И.о. главы Колымы об аресте вице-премьера: Будем сотрудничать со следствием

Магадан, Магаданская область, 2 августа 2018, 08:40 — REGNUM Правительство Магаданской области готово сотрудничать со следствием, предоставляя все материалы, которые могут быть необходимы для расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий вице-премьером региона Игорем Озмиком. Об этом заявил врио губернатора области Сергей Носов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Дело возбуждено по эпизодам 15−16-х годов. Со своей стороны мы будем сотрудничать со следствием. Готовы предоставлять из правительства Магаданской области необходимые материалы, если это потребуется. В конечном итоге степень вины и уровень ответственности определяет суд. Поживём — увидим», — сказал Сергей Носов телеканалу «Колыма Плюс».
Как сообщало ИА REGNUM, курировавший в правительстве Колымы дорожное хозяйство, дорожное строительство и природные ресурсы Игорь Озмик по решению суда заключён под стражу. По информации СМИ, речь может идти о допущенных им нарушениях на сумму порядка 100 млн рублей.