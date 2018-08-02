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Крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Кемерово

Происшествия

Инцидент произошел в четверг, 2 августа, на улице Красная

Крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Кемерово
skeeze
Пожарный

Кемерово, 2 августа 2018, 08:32 — REGNUM  В Кемерово в многоквартирном жилом доме произошел пожар. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Кемеровской области.

Инцидент произошел в четверг, 2 августа, на улице Красная.

«Пожар локализован в 08:33 (местное время), ликвидирован в 08:39 (местное время)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели МЧС России, прибывшие на место ЧП, уже ликвидировали возгорание. О пострадавших не сообщается.

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Пожары в жилых домах
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