В Оренбуржье отмечен значительный рост заболеваемости мышиной лихорадкой

Оренбург, , 08:19 — REGNUM В Оренбургской области складывается тревожная ситуация по заболеваемости населения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). За шесть месяцев 2017 года отмечен значительный рост случаев мышиной лихорадки среди оренбуржцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

За первое полугодие 2018 года зафиксировано 55 случаев заболеваемости, что в 4,24 раза выше показателя 2017 года (13 случаев). Если в прошлом году на 100 тыс. населения приходилось 0,65 фактов, то в 2018 году этот показатель вырос до 2,79 фактов.

Основной контингент заразившихся мышиной лихорадкой составляют мужчины. Как правило, заражение ГЛПС происходило либо в лесу, либо на дачах-огородах.

Добавим, на территории Оренбургской области природные очаги зарегистрированы в девяти городах и 27 районах, в 227 населенных пунктах. Выделяют пять наиболее активных природных очагов: Бузулукский боровой, Бугурусланский лесной, Зилаирско-Сакмарский пойменно-лесной, Ташлинский и Илекский очаги.

Напомним, вирусное заболевание передается воздушно капельным и пищевым путём. Источником заражения ГЛПС являются мышевидные грызуны.