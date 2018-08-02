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Инфекционная болезнь стала причиной массовой гибели птиц в Якутии

Происшествия

Массовая гибель птиц в Якутии была зафиксирована возле озера Байбал-Кюель

Якутск, 2 августа 2018, 07:59 — REGNUM  Птицы, погибшие в Эгинском районе Якутии, страдали от инфекционной болезни. Об этом сообщила начальник районного управления ветеринарии Оксана Сыромятникова в интервью РИА Новости.

«Установлена инфекционная болезнь (у птиц), поражающая органы дыхания», — отметила Сыромятникова.

По ее словам, опасения специалистов, что птичий грипп мог стать причиной гибели птиц, не подтвердились.

Как передавало ИА REGNUM, массовая гибель птиц в Якутии была зафиксирована возле озера Байбал-Кюель. Местные жители обнаружили десятки погибших пернатых.

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Массовая гибель диких животных
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