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В Японии задержан российский капитан судна-рыболова

Происшествия

Судно, шедшее под флагом Того, попыталось скрыться от кораблей береговой охраны

В Японии задержан российский капитан судна-рыболова
Рыболовецкое судно

Токио, 2 августа 2018, 07:57 — REGNUM  Сотрудниками береговой охраны Японии был задержан гражданин России — капитан рыболовецкого судна, нелегально находившегося в районе острова Хоккайдо в японской исключительной экономической зоне. Об этом сообщает 2 августа агентство Kyodo.

По сведениям издания, судно, шедшее под флагом Того, попыталось скрыться от кораблей береговой охраны, и лишь после трёх часов преследования его удалось остановить. Отмечается, что экипаж судна вместе с капитаном составляет 14 человек. В настоящее время идёт разбирательство по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля трое граждан России и один Украины, работавших на судне Tredecim и «застрявших» в японском порту Вакканай, вернулись домой. Ранее сообщалось, что в феврале 2018 года в проливе Лаперуза корабль получил серьезные повреждения и был доставлен в японский порт для ремонта.

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