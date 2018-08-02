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Жара на севере Мексики привела к гибели 73 человек

Происшествия

Температура поднималась до 50 градусов

Жара на севере Мексики привела к гибели 73 человек
Солнце

Мехико, 2 августа 2018, 07:46 — REGNUM  Сильная жара, установившаяся в мексиканском штате Нижняя Калифорния, стала причиной смерти более чем 70 человек. Об этом сообщает газета Milenio.

В июле в штате зафиксировали 73 летальных исхода на фоне знойной погоды, погибшим было от 25 до 60 лет. Температура в регионе поднималась до 50 градусов.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в шести случаях люди скончались от теплового удара. Многие из умерших страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек или легких на фоне наркотической зависимости. Эти недуги обострились из-за жары.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля мексиканские власти объявили чрезвычайное положение в 24 штатах. Особый режим позволяет региональным властям обеспечивать пострадавших продовольствием и медикаментами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике введено чрезвычайное положение из-за жары

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Жара, засуха
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