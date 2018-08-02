К армии ДНР присоединился военнослужащий ВСУ

Донецк, , 07:42 — REGNUM Украинский военнослужащий перешел на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 1 августа глава пресс-службы оперативного командования республики Даниил Безсонов, сообщает «Донецкое агентство новостей».

По его словам, сначала украинский солдат связался с военнослужащими ДНР по радиосвязи, после чего добровольно перешел через линию фронта. Военнослужащий ВСУ отметил, что сам он родился в Донбассе и из-за этого подвергался угрозам со стороны националистов, также служивших в украинской армии. Не выдержав угроз, украинский солдат перешел на сторону ДНР.

Напомним, ранее к войскам ДНР присоединился военнослужащий «грузинского легиона» ВСУ. Перебежчик согласился рассказать об участии военных НАТО и солдат частных военных компаний из стран ЕС в донбасском конфликте.

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