У лаурета Филдсовской премии в Бразилии украли награду

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 04:54 — REGNUM У Коучера Биркара, курдского по происхождению математика, украли золотую медаль Филдсовской премии, которую также называют «Нобелевской премией для математиков», спустя некоторое время после церемонии награждения, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, Биркар положил золотую медаль, стоимость которой оценивается в четыре тысячи долларов, в свой чемодан и вскоре обнаружил, что чемодан пропал. Службы безопасности центра, в котором проходила церемония награждения, обнаружили пустой чемодан недалеко от одного из павильонов. Полиция уже установила личности двух подозреваемых в ограблении.

«Международный конгресс математиков приносит извинения за исчезновение чемодана, в котором лежала Филдсовская медаль с церемонии награждения, принадлежавшая математику Коучеру Биркару», — сказали в официальном заявлении организаторы мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа из собора шведского города Стренгнес злоумышленники похитили похоронные регалии династии Васа — корону и державу Карла IX и венец королевы Кристины. Очевидцы отмечают, что после кражи злоумышленники скрыли на моторной лодке.