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Американская полиция опознала и разыскивает убийцу врача экс-президента

Происшествия

Подозреваемым оказался 65-летний Джозеф Джеймс Паппас

Хьюстон, США, 2 августа 2018, 04:33 — REGNUM  Полицейское управление американского города Хьюстон (штат Техас) установила личность подозреваемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, который лечил экс-президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает пресс-служба хьюстонской полиции.

Подозреваемым оказался 65-летний Джозеф Джеймс Паппас. Полиция призывает срочно обращаться в случае обнаружения преступника. Также была опубликована фотография подозреваемого.

«Паппас может быть вооружен и чрезвычайно опасен», — такую характеристику содержит ориентировка.

Напомним, кардиолог Марк Хаускнект был застрелен 21 июля рядом с Техасским медицинстким центром. По данным следствия, убийца ехал ему навстречу на велосипеде.

В теле доктора Хаускнекта правоохранители обнаружили два огнестрельных ранения. Сам врач от полученных ран скончался.

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