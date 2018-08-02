Американская полиция опознала и разыскивает убийцу врача экс-президента

Хьюстон, США, , 04:33 — REGNUM Полицейское управление американского города Хьюстон (штат Техас) установила личность подозреваемого в убийстве кардиолога Марка Хаускнекта, который лечил экс-президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает пресс-служба хьюстонской полиции.

Подозреваемым оказался 65-летний Джозеф Джеймс Паппас. Полиция призывает срочно обращаться в случае обнаружения преступника. Также была опубликована фотография подозреваемого.

«Паппас может быть вооружен и чрезвычайно опасен», — такую характеристику содержит ориентировка.

Напомним, кардиолог Марк Хаускнект был застрелен 21 июля рядом с Техасским медицинстким центром. По данным следствия, убийца ехал ему навстречу на велосипеде.

В теле доктора Хаускнекта правоохранители обнаружили два огнестрельных ранения. Сам врач от полученных ран скончался.