Кибератака вынудила чиновников Аляски пересесть за пишущие машинки

Палмер, США, , 04:26 — REGNUM Госслужающие округа Матануска-Суситна штата Аляска были вынуждены пересесть за пишущие машинки из-за сбоя в компьютерных системах, вызванного кибератакой, сообщает BBC.

Представитель администрации округа отметил, что в результате атаки вируса оказались зашифрованными почтовый сервер, внутренние сервисы и сервисы резервного копирования ведомства. Также представитель уточнил, что почти все 500 компьютеров и 120 серверов были заражены вирусом.

ИТ-директор Эрик Вьятт заявил, что антивирусное программное обеспечение обнаружило кибератаку 17 июля, однако не смогло найти все компоненты вируса, что привело к его распространению по системе 24 июля. Сейчас ведомство пытается восстановить данные.

«Данные, которые нам не удастся расшифровать, будут храниться месяцами или годами в надежде, что ФБР поможет нам найти ключи для дешифровки», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вице-президент США Майкл Пенс заявил, что администрация президента США Дональда Трампа планирует выделить на обеспечение кибербезопасности $15 млрд. Также планируется создание отдельного ведомства, занимающегося вопросами информационной безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Вице-президент США: нам нужно $15 млрд для защиты киберрубежей