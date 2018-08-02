Четверг, 2 Августа 2018 года
05:16:02 МСК

На юге Китая цементовоз подмял два автомобиля: люди зажаты в машинах

Происшествия

Один человек погиб, двоих извлекли, восемь пока остаются зажатыми

Гуанчжоу, Китай, 2 августа 2018, 04:07 — REGNUM  Один человек погиб, еще восемь остаются зажатыми под искореженным металлом после того, как в провинции Гуандун на юге Китая грузовик перевернулся и врезался в два проезжавших мимо автомобиля, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 14:40 по местному времени 1 августа близ деревни Йоумаюань уезда Хуэйдун. В результате потери управления перевернулся цементовоз и въехал в две проезжающие рядом машины. Из одиннадцати человек, находящихся зажатыми в транспортных средствах, троих удалось оперативно вытащить. Один из спасенных из плена погиб по пути в госпиталь, сообщили в полиции. Продолжается расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и еще 13 получили ранения в центре столицы города Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая после того, как черный Mercedes-Benz въехал на перекрестке в толпу пешеходов и велосипедистов.

Читайте ранее в этом сюжете: На востоке Китая Mercedes въехал на скорости в пешеходов и велосипедистов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить