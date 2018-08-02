На юге Китая цементовоз подмял два автомобиля: люди зажаты в машинах

Гуанчжоу, Китай, , 04:07 — REGNUM Один человек погиб, еще восемь остаются зажатыми под искореженным металлом после того, как в провинции Гуандун на юге Китая грузовик перевернулся и врезался в два проезжавших мимо автомобиля, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Трагедия произошла около 14:40 по местному времени 1 августа близ деревни Йоумаюань уезда Хуэйдун. В результате потери управления перевернулся цементовоз и въехал в две проезжающие рядом машины. Из одиннадцати человек, находящихся зажатыми в транспортных средствах, троих удалось оперативно вытащить. Один из спасенных из плена погиб по пути в госпиталь, сообщили в полиции. Продолжается расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли и еще 13 получили ранения в центре столицы города Ханчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая после того, как черный Mercedes-Benz въехал на перекрестке в толпу пешеходов и велосипедистов.

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