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Столичная полиция выяснила обстоятельства пропажи кота Бегемота

Происшествия

Его хотели приютить

Москва, 2 августа 2018, 03:42 — REGNUM  Московские полицейские нашли кота Бегемота, ранее пропавшего из музея-театра «Булгаковский дом» в подсобке соседнего здания, сообщает пресс-служба столичного МВД.

«Выяснилось, что прохожая увидела на улице напуганное животное и хотела его приютить», — сообщила пресс-служба.

Животное столичные правоохранители вернули в музей. Теперь по факту пропажи кота проводится проверка на факт наличия умысла в пропаже кота.

Напомним, Бегемот поселился в «Булгаковском доме» в 2005 году. Чтобы стать живым экспонатом музея, он прошел отбор.

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