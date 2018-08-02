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Найдены черные ящики потерпевшего крушение самолета в Мексике

Происшествия

Самописцы в хорошем состоянии

Виктория-де-Дуранго, Мексика, 2 августа 2018, 03:22 — REGNUM  Два черных ящика самолета Embraer 190, потерпевшего крушение в аэропорту штата Дуранго в Мексике, обнаружены и находятся в хорошем состоянии, заявил глава авиакомпании AeroMexico Андрес Конеса.

«Найденные черные ящики самолета находятся в хорошем состоянии», — заявил он на пресс-конференции.

Конеса также подчеркнул, что все пострадавшие пассажиры получат компенсации от авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 июля в мексиканском штате Дуранго в аэропорту Гвадалупе Виктория разбился пассажирский самолет, на борту которого находился 101 человек. Погибших в авиакатастрофе нет. Вероятная причина падения самолета — неблагоприятные погодные условия.

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Авиапроисшествия
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