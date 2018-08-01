Пятеро туристов погибли на Корсике из-за паводка

Аяччо, Франция, , 23:35 — REGNUM На острове Корсика погибли пятеро из семи туристов, унесенных паводком в одном из южных каньонов, сообщает 1 августа газета Corse Matin.

По информации издания, еще двое участников этого инцидента были спасены, но пребывают в шоковом состоянии.

На данный момент спасательная операция в районе происшествия приостановлена из-за темноты. Поиски и спасение людей будут продолжены с рассветом.

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