Погибшие в Центральной Африке журналисты опознаны, процедура завершена

Банги, , 22:53 — REGNUM Завершена процедура опознания тел погибших в Центрально-Африканской Республике российских журналистов, сообщает 1 августа РИА Новости.

Указано, что в данный момент идет подготовка к отправке тел погибших на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) неизвестными были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, выполнявшие заказ беглого олигарха Ходорковского на документальный фильм о российских частных военных компаниях.

Ранее отмечалось, что перевозивший их местный водитель остался при этом жив и не пострадал.

Напомним, с 2013 года на территории ЦАР продолжается вооруженный конфликт и ситуация слабо контролируется правительством и силовиками.

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