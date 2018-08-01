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Погибшие в Центральной Африке журналисты опознаны, процедура завершена

Происшествия

Готовится отправка тел погибших в Россию

Банги, 1 августа 2018, 22:53 — REGNUM  Завершена процедура опознания тел погибших в Центрально-Африканской Республике российских журналистов, сообщает 1 августа РИА Новости.

Указано, что в данный момент идет подготовка к отправке тел погибших на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) неизвестными были убиты российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль, выполнявшие заказ беглого олигарха Ходорковского на документальный фильм о российских частных военных компаниях.

Ранее отмечалось, что перевозивший их местный водитель остался при этом жив и не пострадал.

Напомним, с 2013 года на территории ЦАР продолжается вооруженный конфликт и ситуация слабо контролируется правительством и силовиками.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: власти ЦАР отговаривали журналистов от поездки в неподконтрольную зону

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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