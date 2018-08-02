В Челябинске будут судить ОПГ за сбыт наркотиков по интернету

Челябинск, , 05:51 — REGNUM Обвинительное заключение в торговле наркотиками в отношении четырех жителей Челябинской области утверждено региональной прокуратурой, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, эти люди, в том числе семейная пара, являются членами одной преступной группировки, распространявшей наркотики через интернет-магазин. Они продавали наркотические вещества в течение года с лишним — с октября 2016 г. по январь 2017 г. жителям Челябинска и Златоуста (Челябинская область).

«Кроме того, супружеская пара параллельно организовала свой интернет-магазин для сбыта наркотических средств, — отметили в прокуратуре. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 2,8 кг наркотических средств».

Уточняется, что в ходе следствия все члены ОПГ признали свою вину. На их имущество наложен арест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на границе с Казахстаном сотрудники ФСБ по Челябинской области изъяли партию наркотических веществ, спрятанных в бензобак автомобиля ВАЗ.

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