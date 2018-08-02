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Спецслужбы нашли наркотики в бензобаке машины из Казахстана

Происшествия

Предположительно, это марихуана

Челябинск, 2 августа 2018, 05:28 — REGNUM  Два пакета наркотиками найдены в автомобиле, следовавшем из Казахстана, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Уточняется, что машина была досмотрена на российско-казахстанской границе на пропускном пункте Бугристое. Наркотики массой 50 г были спрятаны в бензобаке автомобиля ВАЗ. Вещество отправлено на анализ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казахстане, граничащем с Челябинской областью, за полгода выявлено 256 фактов незаконного оборота наркотиков, изъято 50,8 кг наркотических средств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане транспортная полиция изъяла за полгода 50 кг наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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