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В Киеве более 70 человек отравились шаурмой

Происшествия

Случаи отравления зафиксированы в разных районах украинской столицы

В Киеве более 70 человек отравились шаурмой
David Stanley
Шаурма

Киев, 1 августа 2018, 22:10 — REGNUM  Массовое отравление шаурмой произошло 1 августа в Киеве, сообщает пресс-служба городского управления государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации ведомства, случаи отравления были зарегистрированы в разных районах Киева. Также известно о нескольких отравившихся в Киевской области. В общей сложности к медикам обратились 75 человек, в том числе десять детей, а также одна беременная женщина.

Пациентам поставлен предварительный диагноз «сальмонеллёз». По факту произошедшего проводится эпидемиологическое расследование.

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Массовые пищевые отравления
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