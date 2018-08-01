В Киеве более 70 человек отравились шаурмой

Киев, , 22:10 — REGNUM Массовое отравление шаурмой произошло 1 августа в Киеве, сообщает пресс-служба городского управления государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации ведомства, случаи отравления были зарегистрированы в разных районах Киева. Также известно о нескольких отравившихся в Киевской области. В общей сложности к медикам обратились 75 человек, в том числе десять детей, а также одна беременная женщина.

Пациентам поставлен предварительный диагноз «сальмонеллёз». По факту произошедшего проводится эпидемиологическое расследование.