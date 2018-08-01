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Погуляли на свадьбе: на Волыни госпитализировали 17 человек

Происшествия

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Луцк, Украина, 1 августа 2018, 22:06 — REGNUM  Массовое отравление гостей свадьбы произошло в Киверцовском районе Волынской области, сообщило 1 августа агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя волынского областного центра министерства здравоохранения Украины.

По словам чиновника среди отравившихся три ребенка. У людей диагностирована средняя форма острой кишечной инфекции, начато расследование случившегося.

Напомним, ранее сообщило, что в Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 60.

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Массовые пищевые отравления
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