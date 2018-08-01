Погуляли на свадьбе: на Волыни госпитализировали 17 человек

Луцк, Украина, , 22:06 — REGNUM Массовое отравление гостей свадьбы произошло в Киверцовском районе Волынской области, сообщило 1 августа агентство «Украинские новости» со ссылкой на представителя волынского областного центра министерства здравоохранения Украины.

По словам чиновника среди отравившихся три ребенка. У людей диагностирована средняя форма острой кишечной инфекции, начато расследование случившегося.

Напомним, ранее сообщило, что в Киеве число отравившихся шаурмой возросло до 60.

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