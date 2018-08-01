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Полиция и СБУ поймали крупную банду торговцев оружием

Происшествия

Для поставок оружия преступники использовали почту

Киев, 1 августа 2018, 21:28 — REGNUM  Организованную преступную группу, занимавшуюся поставками, переделкой и продажей оружия на Украине, выявили и задержали сотрудники полиции и СБУ, заявил начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин 1 августа, сообщил официальный сайт ведомства.

В ходе 50 обысков в семи регионах Украины правоохранители изъяли автоматы, пистолеты, несколько тысяч патронов, глушители и гранаты. Также были изъяты металлообрабатывающие станки, а также детали нарезного огнестрельного оружия.

Напомним, в средине апреля 2018 года в Киеве была задержана группа украинских боевиков, участвовавших в войне в Донбассе. У них был изъят крупный арсенал оружия, а также станки для его изготовления.

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